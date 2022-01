Ivan Toney est englué dans une petite tempête. Le joueur anglais de Brentford a été forcé de s'excuser après qu'une vidéo de ses vacances ait déclenché une polémique chez les supporters du club britannique.

Dans cette vidéo, on aperçoit l'attaquant en compagnie de quelques amis en vacances à Dubai. Il y lance un "Fuck Brentford" qui n'est pas passé chez les fans. Dans la foulée de ce bad buzz, Ivan Toney a présenté ses excuses. "Je suis au courant d'une vidéo de moi qui a été publiée sur les médias sociaux aujourd'hui, prise à Dubaï où j'étais en vacances pendant les vacances d'hiver. J'y ai tenu des propos inacceptables. La vidéo a été coupée et modifiée, mais je dois accepter l'impact que cela a eu et je réalise que je n'aurais pas dû me mettre dans cette position", a-t-il déclaré sur Twitter.

"J'ai expliqué à l'entraîneur ce qui s'est passé et je lui ai présenté mes excuses, mais je veux aussi m'excuser auprès de tous les supporters de Brentford. Je respecte la façon dont vous soutenez l'équipe et je dois dire à quel point j'aime jouer pour le club et pour vous. Je serai de retour à l'entraînement la semaine prochaine, travaillant dur pour marquer plus de buts afin de nous faire gagner plus de matchs pour le reste de la saison", a-t-il poursuivi par après.

Le club mène une enquête interne et envisage des sanctions.