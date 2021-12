Cet attaquant de Liverpool a eu sa place dans le Guinness Book grâce... à des high-fives

Avoir une place dans le célèbre Guinness Book n’est pas donné à tout le monde. L’attaquant japonais de Liverpool, Takumi Minamino, fait partie de ces personnes… mais pas pour ses prouesses footballistiques.



En janvier 2014, alors qu’il joue encore dans son pays, sous les couleurs de Cerezo Osaka, l’attaquant a réalisé la prouesse d’effectuer 187 high-fives en une petite minute. Dans les colonnes du programme du match entre son équipe et Manchester City ce mercredi, le nippon est revenu sur cet évènement désormais gravé dans les records.



"C’était un évènement organisé par mon club de l’époque. Ils avaient placé environ 200 personnes en file indienne dans un centre commercial. J’étais le plus jeune joueur donc j’ai été choisi pour courir et faire le maximum de tapes dans les mains de ces personnes. C’est comme ça que je suis rentré dans le livre des records !"







Honnête jusqu’au bout, il avouera cependant qu’il pense que ce record a été battu depuis, mais explique que "c’est un très bon souvenir et j’en reparle souvent avec des amis". Minamino soufflera même l’idée de faire une célébration de ce genre après son prochain but pour Liverpool.



Attention cependant, pour taper dans les mains des 54.000 personnes présentes lors des matchs à domicile des Reds, il faudra probablement un peu plus d’une minute…