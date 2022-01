Cette équipe de D4 française privée d'un match à domicile à cause... de Louis XIV

Il y a des histoires, dans le football, qui vous font sortir de votre routine. Celle-ci en fait indéniablement partie. Le match de Coupe de France entre le FC Versailles, pensionnaire de D4, et Toulouse qui évolue en Ligue 2 ne se jouera pas près de Paris. La rencontre a été délocalisée à Toulouse et se jouera le 29 janvier à 16h15.

Pourquoi donc ? Et bien parce que le petit stade de Versailles n'a aucun éclairage. En hiver, pourtant, il fait nuit tôt, ce qui rendait la tenue de la rencontre impossible. Mais pourquoi ce stade ne dispose-t-il pas de lampes ? Parce que cela est interdit par le règlement des Bâtiments de France en raison d'une règle imposée à l'époque de Louis XIV. Il s'avère que son ancienne chambre donne vers le stade et qu'aucune pollution lumineuse ne peut y être faite dans un rayon de 5 km. Le stade, lui, est pile dans l'axe à un peu plus d'un kilomètre.

Les voilà donc condamnés à un exploit à l'extérieur.