Chats retirés et amende "maximale": Kurt Zouma lourdement sanctionné après avoir maltraité ses animaux

Kurt Zouma connaît ses sanctions après avoir frappé ses chats. Le joueur français, au coeur d'un scandale depuis 24h après la fuite d'une vidéo le montrant en pleine maltraitance de ses animaux, a d'abord vu la Société Royale de Prévention contre la cruauté animale se saisir de ses animaux. Les deux chats sont donc pris en charge dans un centre vétérinaire et le resteront jusqu'à la fin de l'enquête concernant ces faits.

Le club anglais de West Ham a annoncé avoir infligé à son défenseur la "plus grosse amende possible", après la diffusion la veille d'une vidéo où le joueur maltraite son chat et qui a scandalisé l'Angleterre. Le montant maximal d'une amende qu'un club peut infliger à son joueur est généralement de deux semaines de salaires, ce qui, dans le cas du Français, s'élèverait à près de 300.000 euros au total. "Le joueur a immédiatement accepté l'amende et a demandé que le montant soit versé à une organisation de protection des droits des animaux", a précisé le club.