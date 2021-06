Arturo Vidal hospitalisé à cause du coronavirus

Le milieu de terrain chilien de l'Inter Milan Arturo Vidal a été hospitalisé après avoir été testé positif au Covid-19, et rate ainsi le match que le Chili jouera jeudi contre l'Argentine pour la qualification à la Coupe du monde.

"Le corps médical de l'équipe nationale chilienne souligne qu'à la demande du joueur Arturo Vidal, il est annoncé qu'il a été diagnostiqué positif au Covid, lors de l'examen préventif quotidien effectué aujourd'hui, lundi 31 mai", indique un communiqué publié sur le site de l'équipe nationale chilienne.

Auparavant, l'équipe médicale avait rapporté que Vidal ne s'entraînait pas et avait été séparé du reste de l'équipe pour avoir présenté "un syndrome fébrile dû à une amygdalite sèche déshydratée".

Mais un nouveau communiqué indique que le milieu de terrain "a été hospitalisé et isolé du groupe pendant plus de 72 heures (...) en raison d'une amygdalite pleurale sévère". Les tests PCR qui avaient été réalisés ces trois derniers jours étaient tous négatifs.

Le milieu de terrain de 34 ans a ainsi été écarté de l'équipe chilienne, qui doit se rendre mardi à Santiago del Estero, où elle jouera contre l'Argentine dans le cadre des éliminatoires sud-américaines pour la Coupe du monde Qatar-2022.

Vidal, qui a été vacciné contre le Covid-19 vendredi avec d'autres joueurs de l'équipe chilienne, ne sera pas non plus dans l'équipe qui rencontrera cinq jours plus tard la Bolivie à domicile à Santiago.

Les infections au Covid-19 au Chili restent supérieures à 6.000 quotidiennement et le système sanitaire national est débordé. Après 14 mois de pandémie, le Covid-19 a fait 29.000 morts pour 1,3 million de cas dans le pays.