Christian Benteke était présent sur la pelouse du Selhurst Park Stadium de Crystal Palace lors de la victoire de son équipe 2-0 face à Wolverhampton.

Le Diable Rouge n'a pas marqué mais cette nouvelle apparition sur les pelouses de Premier League lui permet de détrôner Vincent Kompany. Jusqu'à samedi, Benteke et Kompany se partageaient le record du nombres d'apparitions pour un Belge en Premier League avec 265 matchs.

En posant ses crampons sur la pelouse samedi, Benteke a signé sa participation à son 266e match, prenant seul ce record symbolique.

"Vraiment heureux d'être devenu le joueur belge avec le plus d'apparitions dans la Premier League pendant le week-end !", a écrit Christian sur son compte Twitter. "C'est un honneur de représenter mon pays dans la meilleure ligue du monde et d'y être aux côtés de grands noms."

Dans ce classement particulier, on retrouve derrière Christian Benteke (266), Vincent Kompany (265), Marouane Fellaini (260) et Romelu Lukaku (259). L'attaquant de Chelsea dépassera sans nul doute Fellaini et Kompany cette saison une fois qu'il sera remis de sa blessure.

"Romelu Lukaku, je te vois frère", a encore adressé Benteke à son coéquipier de l'équipe nationale.

Benteke est arrivé en Angleterre en 2012 du côté d’Aston Villa où il a accumulé 89 matches sur trois saisons. Il a ensuite tenté l’aventure à Liverpool, sans vraiment de réussite et avec seulement 29 rencontres au compteur. C’est désormais à Crystal Palace qu’il évolue depuis 2016, comptant 148 matches sous le maillot des Eagles. Sur l’ensemble de ses apparitions en Premier League, Benteke a planté 84 buts et délivré 22 passes décisives.