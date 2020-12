La renaissance de Christian Benteke ? Le Diable Rouge inscrit un doublé avec Crystal Palace (vidéos)

Christian Benteke a inscrit dimanche ses deux premiers buts de la saison pour Crystal Palace, facile vainqueur (1-5) sur le terrain de West Bromwich réduit à dix dès la 34e minute de jeu, pour le compte de la 11e journée de Premier League.

L'attaquant des Diables Rouges a alourdi la marque à la 67e minute pour, de la tête, faire 1-3, fixant les chiffres ensuite à 1-5 à la 82e minute. Pour la première fois titulaire, Christian Benteke, 30 ans, a joué l'entièreté de la rencontre.

Michy Batshuayi est lui monté au jeu à la 81e minute en remplacement de l'Ivorien Wilfried Zaha auteur lui aussi de deux buts dimanche (55e et 68e). Le premier but de Crystal Palace fut un goal contre son camp de Furlong à la 8e minute de jeu. West Bromwich a donc évolué à dix plus d'une mi-temps suite à l'exclusion du Brésilien Matheus Pereira dès la 34e minute de jeu, juste après l'égalisation de West Brom à la demi-heure (1-1, ce qui fut le score au repos).

Au classement général, Crystal Palace compte 16 points en 11 rencontres et passe de la 15e à la 11e place. West Bromwich est avant-dernier du championnat d'Angleterre.

