Sa renaissance peut débuter: 8 mois après son arrêt cardiaque, Christian Eriksen a rejoué au foot (vidéo)

Huit mois après son arrêt cardiaque à l'Euro, le milieu de terrain danois de Brentford, Christian Eriksen, a rejoué pour la première fois en compétition samedi en entrant en jeu en Championnat d'Angleterre face à Newcastle.

Le Danois, qui vit avec un défibrillateur depuis cet accident le 12 juin contre la Finlande à l'Euro, est entré en jeu sous une longue ovation du public, à la 52e minute de la rencontre. Plusieurs banderoles et messages en son honneur étaient visibles dans le public. "Si l'on excepte le résultat (une défaite 2-0, ndlr), je suis un homme heureux. Passer par là où je suis passé et revenir, c'est une sensation fabuleuse", a déclaré Eriksen au micro de Sky Sports. "Thomas (Frank, l'entraîneur) ne m'a pas dit grande chose (avant mon entrée). On s'est déjà parlé tous les jours ces dernières semaines. Il m'a juste dit: bonne chance et profite du match !", a ajouté le milieu de terrain.

Le Danois s'était engagé avec le club anglais au dernier jour du mercato hivernal fin janvier, et avait déjà disputé quelques minutes avec son nouveau club en match amical. Eriksen avait été contraint de résilier son contrat avec l'Inter Milan, son ancien club, ce type de dispositif étant jugé incompatible avec la pratique du football professionnel en Italie, ce qui n'est pas le cas en Angleterre.

Les images du Danois allongé sur la pelouse du stade Parken de Copenhague, entouré de ses coéquipiers et sous les yeux des 32.000 spectateurs, avaient provoqué une vague d'émotion dans le monde du football. Eriksen considère qu'il a été "mort pendant cinq minutes" à partir de cette 42e minute où il s'est écroulé sur la pelouse, sous le regard impuissant de sa compagne Sabrina Kvist sur le banc de touche, avant d'être ranimé sur le terrain par les médecins.