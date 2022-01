Miraculé après un arrêt cardiaque, Christian Eriksen rêve de la Coupe du Monde (vidéos)

Christian Eriksen, qui s'était effondré pendant le match opposant le Danemark à la Finlande en phase de poules de l'Euro 2020, a récemment donné une interview publique à la télévision danoise DR qu'il a relayée sur son compte Twitter. Il s'est livré sur ses ambitions de revenir en équipe nationale et a exprimé sa gratitude envers celles et ceux qui l'ont soutenu.

Après son arrêt cardiaque en juin 2021, le joueur danois a subi une opération pour s'implanter un défibrillateur interne. Il a depuis rompu d'un accord mutuel son contrat avec l'Inter en décembre 2021, alors qu'il n'était pas autorisé à évoluer en Italie avec un tel appareil selon les règles en vigueur.

Eriksen a voulu remercier ceux qui lui ont manifesté leur soutien à la suite de son accident. "Tous les fans qui ont envoyé des milliers de lettres, de mails et de fleurs, ou qui m'ont approché dans la rue en Italie ou au Danemark, je les remercie pour le soutien que j'ai reçu du monde entier et qui m'a aidé à traverser cette épreuve", a-t-il ainsi dit.

Le milieu de terrain n'a pas laissé de doute quant à son envie de fouler les pelouses à nouveau, et en particulier de porter le maillot de son équipe nationale. Questionné sur ses objectifs sportifs dans un avenir proche, il a expliqué que son but était "de jouer la Coupe du monde au Qatar. Je veux jouer. Tel a toujours été mon état d'esprit tout au long de cette période. C'est un but, un rêve." Et Eriksen de rassurer le public sur ses sensations. "Je suis sûr que je peux revenir, car je ne me sens pas différemment. Physiquement, je suis à nouveau en forme optimale", a-t-il conclu.