Christian Kabasele tacle son fils, Jack Wilshere sa femme: le nouveau défi inattendu des joueurs de foot (vidéos)

En cette période de confinement, de nombreux défis fleurissent sur les réseaux sociaux. Christian Kabasele a peut-être trouvé le dernier en date: le "I Got The Ball Challenge". L'objectif: tacler l'un de ses proches dans son jardin.

Le Diable Rouge Christian Kabasele a eu une inspiration. Notre compatriote a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo de son dernier défi en date, supposé occuper la planète football en cette période très particulière. Le I Got the Ball Challenge consiste à tacler un de ses proches lors d'un match de football à domicile, non sans essayer de récupérer le ballon.

Le défenseur belge s'en est pris à son fils. Il n'a d'ailleurs jamais semblé jouer le ballon, ce qui, sans aucun doute, lui aurait valu un carton jaune en situation réelle. Jack Wilshere l'a ensuite imité, en faisant de même avec sa compagne. Quel sera le prochain joueur à se prêter au jeu ?



