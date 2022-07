Christophe Galtier est en approche: le PSG confirme le départ de Mauricio Pochettino

Alors que la conférence de presse de présentation de la nouvelle saison est annoncée ce mardi à 13h45, le Paris Saint-Germain a annoncé officiellement le départ de son entraîneur l'Argentin Mauricio Pochettino.

"L'entraineur argentin et son staff avaient rejoint le club de la capitale en janvier 2021. Ancien capitaine des Rouge et Bleu, il a effectué 84 matches sur le banc parisien avec un bilan de 55 victoires, 15 matches nuls et 14 défaites toutes compétitions confondues. Sous sa direction, le Paris Saint-Germain a remporté le Trophée des Champions 2020, la Coupe de France 2021 ainsi que le 10e titre de champion de France de son histoire, en avril dernier", précise le PSG dans son communiqué.

Pochettino, qui était sous contrat jusqu'en 2023, avait succédé à l'Allemand Thomas Tuchel. Il paie l'échec de son équipe cette saison en Ligue des Champions malgré l'arrivée de Lionel Messi. Les Parisiens avaient été éliminés dès les huitièmes de finale par le Real Madrid futur vainqueur. Le nom de son successeur, Christophe Galtier, qui arrive de l'OGC Nice, va désormais pouvoir être officialisé.