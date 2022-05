Cigare en bouche, le Roi entre dans l'arène: Zlatan Ibrahimovic régale en allant chercher sa médaille de champion d'Italie (vidéo)

Zlatan Ibrahimovic ne sait définitivement rien faire comme les autres. Le géant suédois de 40 ans a fêté comme il se devait le sacre de l'AC Milan en Serie A, montant sur la pelouse avec un style qui lui est propre.

Ibra est arrivé sur le terrain avec une bouteille de champagne à la main, fumant un bon cigare pour s'assurer de faire le show, 11 ans après avoir vécu son dernier sacre à Milan. Cigare qu'il a porté jusque sur le podium, où il a reçu sa médaille de champion d'Italie. Ibrahimovic n'a pas encore prolongé et est en pleine réflexion sur son avenir, inquiet par des blessures de plus en plus récurrentes.

Sa décision tombera dans les prochaines semaines, mais l'AC Milan serait prêt à le prolonger.