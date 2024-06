Cinq morts dans les intempéries qui ont frappé la Suisse, la France et l'Italie

Les violents orages, tempêtes et pluies torrentielles qui ont balayé samedi la France, la Suisse, l'Italie et l'Allemagne ont fait au moins 5 morts, selon les premiers bilans donnés dimanche par les autorités locales.

Plusieurs vallées proches de la vallée de la Maggia ne sont plus accessibles et l'électricité a été coupée. Une partie du canton se retrouve également sans eau potable, selon le système d'alerte fédéral Swissalert.

Les opérations de secours sont particulièrement difficiles en raison des mauvaises conditions météo, avait-elle expliqué plus tôt et l'armée a engagé plusieurs hélicoptères super-puma au Tessin et dans le canton du Valais voisin, lui aussi touché par des inondations.

Déjà la semaine dernière les intempérie avaient fait un mort et deux disparus.

- Italie aussi -

De l'autre côté de la frontière, le Piémont et la Vallée d’Aoste (nord-ouest) connaissent aussi inondations et coulées de boue, mais à ce stade aucun mort ou disparu n’est à déplorer.

Les pompiers du Piémont ont annoncé dimanche matin avoir procédé à 80 interventions pour secourir des personnes en difficulté.

Dans la Vallée d’Aoste, une région autonome située le long de la frontière avec la France et la Suisse, une coulée de boue a bloqué temporairement la route régionale donnat accès à la localité touristique de Cervinia. Le débordement d’un torrent a causé des dégâts importants dans le centre de Cervinia, où plusieurs magasins ont été inondés.

Toujours dans la Vallée d’Aoste, un village de 1.300 habitants, Cogne, s’est lui aussi retrouvé coupé du monde à cause d’une coulée de boue ayant bloqué les voies d’accès. Le village a enregistré samedi 90 mm de précipitations en six heures.

Près de Cogne, à Valnontey, le réseau électrique est hors service, ainsi que le réseau de fourniture d’eau. Au cours de la nuit, un hélicoptère a secouru avec une famille avec une fillette bloquée dans cette localité.

Plusieurs autres routes ont dû être fermées provisoirement de la Vallée d’Aoste en raison des débordements de cours d’eau, notamment la nationale 26 envahie par les eaux de la rivière Dora Baltea.

- Le Rhône déborde -

Plus à l'ouest, en Suisse, des débordements du Rhône et ses affluents, gonflés par des pluies torrentielles et la fonte des neiges, ont entraîné l'évacuation de plusieurs centaines de personnes et la fermeture de nombreuses routes, selon les autorités locales du Valais.

"Des débordements et des laves torrentielles" (des coulées de boue et de rochers, ndlr) ont forcé la fermeture à la circulation de la route du col du Simplon, une artère majeure du trafic international mais aussi cantonal, ont indiqué les autorités.

"Le débit du Rhône atteignant 1.200 m3 la décision a été prise par les autorités cantonales d’évacuer préventivement la Zone Industrielle d’Aigle", qui se trouve au sud-est du lac Léman, expliquent-elles dans un communiqué.

A Zermatt, la Viège est une nouvelle fois sortie de son lit, selon des images diffusées sur le réseau social X dans la nuit. On y voit les eaux boueuses dévaler les rues de cette célèbre station de montagne au pied du mont Cervin.

Les pluies abondantes avaient déjà provoqué des inondations aux mêmes endroits dans la ville, le 21 juin.

Face au risque potentiel des orages, plusieurs cantons avaient préventivement fermé les fanzones, privant ainsi des milliers de supporters de l'équipe nationale suisse de célébrer collectivement la victoire contre l'Italie (2-0) à l'Euro.

En Allemagne, le match Allemagne-Danemark (2-0) samedi soir a dû être interrompu pendant de longues minutes en raison d'un violent orage accompagné de chutes de pluies intenses et de grêle.