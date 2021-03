Coincé sur l'autoroute, Ibrahimovic interpelle un motard pour qu'il l'emmène au festival de San Remo (vidéo)

Présentateur le temps du festival, Zlatan Ibrahimovic était coincé sur l'autoroute vers San Remo jeudi soir. Pour ne pas être trop en retard, le buteur de l'AC Milan a interpellé un motard pour qu'il l'emmène.

Zlatan Ibrahimovic figure dans l'équipe des présentateurs du Festival de la chanson italienne, l'un des événements télévisés les plus regardés en Italie, qui se tient à Sanremo de mardi à samedi.

Jeudi soir, il est arrivé en retard pour animer la soirée. "Il y avait un accident sur l'autoroute. Au bout de trois heures, je demande au chauffeur de me laisser sortir. J'arrête un motard et lui demande s'il peut m’emmener à Sanremo. Heureusement, c'était un fan du Milan. J'ai donc fait 60 kilomètres avec lui, sur sa moto".

"Mon mariage est sain et sauf"

Une histoire rocambolesque pour le buteur de l'AC Milan. Confirmée par le motard en question: "Il y avait beaucoup de trafic hier, j'avais décidé de sortir en moto", a -t-il raconté à Radio Monte Carlo. "Je rentrais chez moi et j'étais à l’arrêt dans les bouchons. Je vois une voiture noire avec 2 personnes. Je me dis 'Mais ça, c'est Ibra'. Le conducteur baisse la vitre et me dit 'Zlatan veut que tu l'emmènes à Sanremo'. Je réponds bien évidemment oui. En plus, je suis pour Milan. J'avais un casque sous la selle, j'appelle ma femme et je lui dis 'Je suis en train d'emmener Ibrahimovic à Sanremo'. Elle ne m'a pas cru...".

"Ibra voulait conduire ma moto, mais je lui ai dit non", a-t-il poursuivi. Ce qu'il a dit est vrai, je suis un motard du dimanche, je n'avais jamais pris l'autoroute (…) Ibra est très gentil. Il m'a demandé comment il pouvait me remercier, il m'a dit qu'il allait m'envoyer un maillot. Je n'ai même pas réussi à prendre une photo en arrivant, il était très pressé. Il est descendu de la moto pour filer directement à la soirée. Au final, ma femme m'a cru. Mon mariage est sain et sauf".