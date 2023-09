Colombie: des clubs soupçonnés de torpiller le championnat de football féminin

Les autorités colombiennes ont annoncé vendredi enquêter sur des clubs soupçonnés d'avoir tenté de torpiller la ligue féminine de football, dans un pays où les joueuses sont confrontées au machisme et au manque de soutien.

L'Inspection générale de l'industrie et du commerce (SIC) enquête sur des pratiques présumées au sein la Dimayor - qui gère, sous l'autorité de la Fédération colombienne de football, les clubs professionnels - et de 29 équipes, qui auraient offert de bas salaires aux joueuses et refusé de toucher des subventions destinées au championnat féminin.