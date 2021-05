CHAOS en Colombie: un match interrompu 5 fois par des gaz lacrymogènes (vidéo)

Le match remporté par l'équipe brésilienne de l'Atletico Mineiro contre la formation colombienne de l'América de Cali (3-1) jeudi en Copa Libertadores a été interrompu cinq fois par des gaz lacrymogènes employés par les forces de l'ordre pour disperser une manifestation antigouvernementale près du stade de Barranquilla (nord de la Colombie).

Les gaz sont arrivés dès l'échauffement et le coup d'envoi a été retardé de quelques minutes. Lors du dernier arrêt de la première période, les joueurs se sont même retirés dans les vestiaires.

"Nous savons ce qui est en train de se passer dans le pays, nous l'avons vécu aujourd'hui sur le terrain", a déclaré le capitaine de l'América, Adrian Ramos, en conférence de presse à l'issue du match.

Le mouvement de protestation contre le gouvernement du président Ivan Duque dure depuis deux semaines, et au moins 42 personnes y ont perdu la vie.

Ce type d'incidents pose des questions sur l'organisation de la Copa America qui se disputera dans une trentaine de jours en Colombie, ainsi qu'en Argentine.

Mercredi, déjà à Barranquilla, des gaz lacrymogènes avaient perturbé le match entre les Colombiens de Junior et les Argentins de River Plate, et la rencontre entre les locaux d'Atletico Nacional et les Uruguayens de Nacional avait dû être retardée d'une heure à Pereira (ouest).