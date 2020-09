Comme Kompany auparavant, Michael Essien devient entraîneur-joueur

Michael Essien a signé mercredi un contrat d'une saison en tant que joueur-entraîneur en faveur du club danois du FC Nordsjaelland, où il sera l'adjoint du T1 Flemming Pedersen. Le Ghanéen de 37 ans était sans club depuis fin juin et une aventure en Azerbaïdjan, au FK Sabail.

Essien s'entraînait depuis août au sein du club danois, qui travaille en collaboration avec la 'Right to Dream Academy' basée au Ghana. Ancien international, Essien a joué dans plusieurs clubs du très haut niveau, évoluant successivement à l'Olympique Lyonnais, Chelsea, au Real Madrid et à l'AC Milan.

Il a ensuite porté les couleurs du Panathinaikos (2015-2016), du club indonésien de Persib Bandung (2017-2018) avant de partir vers l'Azerbaïdjan. Le FC Nordsjaelland a terminé à la 6e place du dernier championnat danois. Le prochain exercice débutera le weekend prochain et le nouveau club d'Essien se déplacera à Bröndby.