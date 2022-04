Comme papa: les fils de Ronaldo et Matic reproduisent l'action décisive de leurs pères (vidéo)

Quand on a des pères footballeurs professionnels, il est évident que ceux-ci deviennent rapidement des modèles. Pour Cristiano Jr et Filip Matic, respectivement fils de Cristiano Ronaldo et de Nemanja Matic, c'est en tout cas le cas.

Auteurs d'un match nul à domicile contre Chelsea, les Mancuniens se sont surtout démarqués sur le but inscrit par Cristiano Ronaldo, qui a remis Manchester à égalité. Après une subtile louche du milieu de terrain serbe, Ronaldo ne s'est pas privé pour fusiller le gardien de Chelsea.

Les deux fistons ont tenu à rendre hommage à leurs aînés en exécutant la même action sur un terrain de mini foot. Et la célébration est la même également : un traditionnel "Siuuu", marque de fabrique du Portugais lorsqu'il inscrit un pion.

C'est mignon !