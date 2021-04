Après deux saisons minées par des blessures à répétition, la star du Real Madrid Eden Hazard a repris la compétition samedi contre le Betis Séville (0-0) en championnat, juste à temps pour affronter son ancien club, Chelsea, en demi-finale de Ligue des champions mardi. Le média Goal raconte le processus suivi par le Diable Rouge pour effectuer son grand retour.

Positif au Covid-19 en novembre, Eden Hazard a en plus souffert de cinq blessures cette saison aux chevilles et aux jambes... dont la dernière, à l'aine droite, le 13 mars. Alors qu'il n'a plus joué depuis le 30 janvier en raison d'une blessure musculaire à la cuisse gauche, le Diable Rouge dispute 15 minutes contre Elche en fin de match (2-1) ce 13 mars... puis ne prend pas part à l'entraînement collectif du surlendemain, en raison d'une "lésion musculaire au psoas droit" qui l'a empêché de jouer jusqu'à maintenant.

Miné par cette nouvelle, le Belge envisage de se faire opérer pour intervenir à nouveau sur sa cheville. Une option rapidement écartée par les médecins qui ont précédemment travaillé avec lui sur cette blessure.

S'en suit alors une nouvelle phase de réflexion. Il faut "réinitialiser" son corps. Repartir de zéro. Et prendre le temps. C'est alors un lent et méticuleux processus qui se met en place.

De son côté, il tourne le bouton et reste calme, notamment grâce à l'accompagnement de Lieven Maesschalck, le kiné-star des Diables. Ils décident de se concentrer sur une meilleure connaissance de son corps et de son état physique. Il faut dire qu'en 7 années passées sous le maillot de Chelsea, Hazard n'a pratiquement jamais été blessé. Autant de blessures, en si peu de temps, c'est nouveau pour lui.

C'est ainsi qu'il apprend désormais à mieux écouter son corps et à prendre les meilleurs décisions quant à sa condition physique. Un travail en gymnase sur le bas du crops a aussi été réalisé afin de consolider cette partie et la rendre plus forte.

Autre aspect important de cette revalidation: jamais aucune date de retour n'a été fixée. Ceci pour ne pas lui ajouter de pression psychologique. Il peut prendre son temps.

Une anecdote: Eden espérait rejouer le 18 avril contre Getafe, mais il a souhaité faire une pause et analyser la situation. Et d'être honnête en expliquant à Zinédine Zidane, son entraîneur, qu'il n'était pas encore prêt. D'où sa non-sélection pour ce match de championnat.

Une patience qui a porté ses fruits. Hier soir, contre le Betis, il a rejoué 13 minutes. Au cours de celles-ci, le capitaine des Diables Rouges a été très bon. A tel point que d'après Squawka, un site internet spécialisé dans les statistiques, aucun autre joueur du Real n'a créé plus d'occasions que lui. Le bout du tunnel?

Réponse, peut-être, mardi contre Chelsea en demi-finale de la Ligue des champions. Deux ans après avoir quitté le club londonien pour la capitale madrilène dans ce qui avait été le dernier transfert "galactique" du Real à l'été 2019 (115 M€), Hazard pourrait effacer cette longue série de blessures en signant un match référence face aux Blues.