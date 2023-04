Commentaires racistes et discriminant de Galtier: l'affaire prend une autre dimension, la justice s'en mêle

Galtier, de son côté, a contesté "avec la plus grande fermeté" ces accusations. L'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain est accusé d'avoir tenu des propos jugés discriminatoires envers une partie des joueurs de Nice, dont il était l'entraîneur la saison dernière.

Galtier a réagi via un communiqué de son avocat et va "engager, sans délai, les poursuites judiciaires nécessaires qui s'imposent et ce d'autant plus que depuis cette divulgation, il fait l'objet de menaces et d'actes de harcèlement intolérables".