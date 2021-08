Conference League: La Gantoise va connaître ses adversaires ce vendredi

Dans la Conference League, on retrouvera donc La Gantoise, qui a dû franchir deux tours de qualification et un barrage pour accéder à cette nouvelle compétition. Sa victoire 3-0 sur Rakow Czestochowa après avoir perdu l'aller 1-0 lui a ouvert les portes de la phase de groupes. Une coupe à laquelle ne participera pas Anderlecht, éliminé par Vitesse (3-3, 2-1). Là aussi, trente-deux équipes sont au départ et les huit vainqueurs de groupe accèdent directement aux huitièmes de finale. L'AS Rome et Tottenham constituent les principales têtes d'affiche de cette Conference League.