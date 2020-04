Confinés, les joueurs du championnat allemand se ruent sur les études

La crise du coronavirus a mis au repos forcé la Bundesliga au moins jusqu'au 30 avril. Une partie des joueurs de la première division allemande profite de cette période pour son songer à son après-carrière. Selon les informations de ARD Radio-Recherche Sport de nombreux joueurs suivent un enseignement à distance.

La plupart d'entre eux étudie dans le domaine de la gestion du sport, effectue ses devoirs pour sa formation à distance et passe ses examens en ligne. Lukas Klostermann, le défenseur du RB Leipzig, suit des cours d'économie. Le champion du monde de Mönchengladbach, Matthias Ginther va commencer ses études pour devenir manager sportif à l'instar du gardien de but du Bayern Munich, Sven Ulreich.

L'université privée de gestion IST de Düsseldorf devrait actuellement accueillir environ 200 professionnels du football dont 25 joueurs de première division. D'autres universités comme la Académie ESM de Nuremberg proposent également des cours à distance. Niklas Lomb, gardien de but du Bayer Leverkusen, étudie la gestion du sport à l'IST de Düsseldorf afin d'"avoir une 2e corde à son arc" et d'avoir de bonnes chances d'accéder à un travail. "Et maintenant, à l'heure où la Ligue, les matchs et les entraînements sont arrêtés, tout cela devient encore plus présent", a-t-il déclaré.

Indépendamment de la crise du coronavirus, de plus en plus de footballeurs professionnels mettent à profit leurs temps libres. L'attaquant d'Augsbourg Alfred Finnbogason après ses études de gestion sportive, achève actuellement une deuxième diplôme en administration des entreprises. Il veut être préparé pour la vie après sa carrière. "Ce serait mon souhait, si je pouvais combiner le football et les affaires", a déclaré l'Islandais.

Selon une enquête d'ARD Radio-Recherche Sport parmi les 56 clubs des trois premières divisions de football allemandes, l'équipe de deuxième division Jahn Regensburg compte le plus d'étudiants. Onze de ses 27 joueurs étudient actuellement. Six autres avoir obtenu un diplôme ou suivi une formation professionnelle.