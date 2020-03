Coronavirus: à l'arrêt, le foot italien peut-il repartir ?

Le gouvernement italien a annoncé lundi soir la suspension jusqu'au 3 avril de toutes les compétitions sportives, et donc de la Serie A. Mais le championnat d'Italie pourra-t-il vraiment reprendre ? Et qu'en est-il des Coupes européennes ?

. La Serie A peut-elle aller à son terme ?

La suspension du championnat jusqu'au 3 avril revient à reporter deux journées de championnat, la 27e et la 28e, le week-end du 28/29 mars étant consacré aux sélections.

Mais la Serie A a déjà pris une semaine de retard au gré des reports de matches, et quatre rencontres repoussées de la 25e journée n'ont pas encore été disputées.

Le Conseil fédéral, qui s'est réuni ce mardi, et la Ligue, qui fera de même jeudi, vont essayer d'élaborer un calendrier de reprise après le 3 avril, un casse-tête.

Et cela n'est valable que si le championnat reprend effectivement dès cette date, ce qui dépendra de l'évolution de l'épidémie.

"Je ne suis pas optimiste, malheureusement. Nous sommes tellement nombreux à être impliqués dans le football qu'il y a un vrai risque de contagion. Même s'il est vrai que personne n'est autant surveillé que les joueurs", a déclaré lundi Paolo Scaroni, président de l'AC Milan.

. Quels sont les scénarios ?

Même en cas de reprise de la compétition début avril, le temps est compté. "Si l'Euro est confirmé aux dates prévues (il faut le souhaiter, cela signifierait que le virus est sous contrôle), il n'y aurait pas moyen de rattraper le retard", écrit mardi La Gazzetta dello Sport.

La fédération a tout de même expliqué lundi vouloir "profiter de toutes les dates à disposition jusqu'au 31 mai".

Quant à la Coupe d'Italie, interrompue après les demi-finales aller, il est presque impossible qu'elle aille à terme avant l'été.

En attendant, plusieurs équipes (Lazio, AC Milan, Fiorentina, Cagliari) ont annoncé la suspension de leurs entraînements, au moins jusqu'au début de semaine prochaine.

Le décret publié dans la nuit de lundi à mardi permet cependant la poursuite des entraînements, essentiels pour les équipes encore engagées dans les Coupes européennes (Juventus, Atalanta Bergame et Naples en Ligue des Champions, Inter Milan et AS Rome en Ligue Europa)

. Le championnat peut-il être annulé ?

Il y a là une sorte de vide juridique. Ni les statuts de la fédération ni ceux de la Ligue ne prévoient le cas d'un championnat interrompu. Les précédents sont d'ailleurs extrêmement rares. Depuis 1898, seules les guerres mondiales ont stoppé la Serie A.

De 1916 à 1919 et de 1943 à 1945, il n'y a pas eu de championnat. Et en 1915, il a été interrompu par l'entrée en guerre de l'Italie. Le titre a été attribué au Genoa mais la Lazio Rome revendique encore aujourd'hui un scudetto ex-aequo avec l'équipe génoise.

En 1973, l'épidémie de choléra qui avait fait 227 morts dans le pays, dont plus de 170 à Naples, n'avait en revanche pas arrêté le "calcio".

Le problème se pose aussi pour les qualifications européennes et les relégations. Qui ira en Ligue des champions, en Ligue Europa et en Serie B ?

Le Conseil fédéral se réunira à nouveau le 23 mars pour en discuter. Plusieurs hypothèses ont été évoquées ce lundi: la non-attribution du titre, l'organisation de play-offs ou la validation d'un classement définitif au moment de l'interruption du championnat. Avec ce scénario, la Juventus serait championne d'Italie.

. Et les matches européens ?

Le décret gouvernemental qui a mis la Serie A à l'arrêt prévoit la possibilité d'organiser à huis clos des matches dépendant d'instances internationales, ce qui est le cas de la C1 et de la C3, les compétitions de l'UEFA.

En Ligue des champions, le match Juventus-Lyon est pour l'instant programmé le mardi 17 mars à Turin. En Ligue Europa, l'Inter doit accueillir Getafe dès jeudi et la Roma est censée recevoir Séville le jeudi 19 mars.

Pour l'instant, tous ces matches sont confirmés et doivent se tenir à huis clos. Cela avait déjà été le cas pour le match entre l'Inter et les Bulgares de Ludogorets au tour précédent.

Dès ce mardi, un match s'est d'ailleurs joué en Italie. En Youth League, les jeunes de Lyon ont battu aux tirs au but ceux de l'Atalanta. La rencontre était programmée au centre fédéral de Coverciano, près de Florence.