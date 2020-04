Coronavirus au Royaume-Uni: une enquête ouverte sur le match Liverpool-Atlético Madrid?

Le maire de Liverpool, Steve Rotheram (travailliste), a demandé une enquête indépendante sur le match de la Ligue des champions contre l'Atlético Madrid joué le 11 mars dernier à Anfield. Il est de plus en plus évident que lors de ce duel (2-3 après les prolongations, qui ont éliminé le tenant du titre Liverpool), un nombre relativement important de spectateurs présents dans un stade d'Anfield bondé ont été infectés par le coronavirus.

Lors de ce duel, environ 3.000 supporters espagnols étaient présents parmi les 52.000 spectateurs. À l'époque, des mesures restrictives étaient déjà en place en Espagne. Les rencontres avec beaucoup de gens étaient déjà interdites à l'époque. Madrid s'est par la suite révélée être l'un des foyers du coronavirus SARS-CoV-2. "Si des gens ont été infectés à la suite d'un événement sportif, que nous pensons qu'il n'aurait pas dû se dérouler, ce serait scandaleux", a déclaré M. Rotheram à la BBC.

À l'époque, le gouvernement britannique ne voyait aucune raison d'interdire le match vedette de la Ligue des champions. Ce n'est que dix jours plus tard que les rassemblements de masse ont également été interdits en Angleterre. Selon les derniers chiffres, 246 personnes sont mortes à Liverpool à cause du Covid-19. Le nombre d'infections dans la ville anglaise est actuellement de 1.200. En Grande-Bretagne, il y a 138.078 infections et 18.783 décès liés à la maladie ont été officialisés.

