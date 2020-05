Coronavirus: des mi-temps réduites pour la reprise de la Premier League?

La Premier League, le championnat anglais de football, pourrait réduire la durée des matches afin de ponctuer une saison actuellement arrêtée par la pandémie de coronavirus, a déclaré mardi Gordon Taylor, directeur général de l'association des joueurs professionnels (PFA).

Taylor a précisé à BBC Radio 4 que ces propositions faisaient partie d'un certain nombre d'options envisagées dans l'éventualité où les mesures contre le coronavirus venaient à être assouplies. "Nous ne connaissons pas l'avenir mais nous savons qu'il y a des propositions et des idées sur la table. Faire plusieurs changements, réduire la durée des mi-temps et jouer sur terrain neutre en font partie", a déclaré Taylor.

"L'idéal est de conserver l'intégrité de la compétition en jouant à domicile et à l'extérieur avec les mêmes effectifs. Il y a donc beaucoup de points à soulever, mais surtout, les championnats peuvent-ils être achevés en toute sécurité?".

Taylor a ajouté que la sécurité des joueurs, des arbitres et de toutes les personnes concernées lors des matches avait la priorité. "Ils ne sont pas stupides", a assuré Taylor, en parlant des joueurs. "Il faudra les convaincre que la reprise peut se faire en sécurité et ce sera leur décision".

La Premier League est suspendue jusqu'à nouvel ordre depuis mi-mars. Au classement, Liverpool compte 25 points d'avance sur le deuxième, Manchester City.