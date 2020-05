La finale de la Coupe ou l'Europa League? Ces supporters espagnols ont fait leur choix

Les supporters de l'Athletic Bilbao ont annoncé qu'ils préféraient jouer la finale de la Coupe d'Espagne de football face à leur voisin de la Real Sociedad de Saint-Sébastien dans un stade plein plutôt que de jouer l'Europa League.

L'UEFA a indiqué aux deux clubs que le dernier ticket pour l'Europa League reviendra au septième du championnat si la finale de la Coupe n'est pas jouée avant le 3 août. Cependant, "Another Athletic is Possible", un groupe de supporters de Bilbao veut un report de la finale à l'année prochaine pour que les supporters puissent y assister.

Dans un communiqué publié samedi sur les réseaux sociaux, le groupe demande au club de répondre "clairement et avec force" à ce qu'il décrive comme "de l'arrogance" de l'UEFA, l'instance européenne. Ils ajoutent que jouer la finale de la Coupe devant un public "serait préférée" à une place en Europe.

Vendredi, le club basque a marqué son "profond désaccord", dans un communiqué, à la directive de l'UEFA. La fédération espagnole de football voulait d'abord attribuer les tickets européens aux finalistes de la Coupe. Le groupe "Another Athletic is Possible" ajoute que la décision de jouer la finale à huis clos devrait d'abord être prise par les supporters. Il a demandé le soutien de la Real Sociedad assurée actuellement d'une place européenne grâce à sa quatrième place au classement.

La première finale 100% basque de l'histoire de la Coupe du Roi (d'Espagne) devait se dérouler le 18 avril à Séville.