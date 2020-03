Coronavirus: la Ligue des champions et l'Euro 2020 annulés?

Daniele Rugani est-il le patient zéro du football européen ? L'annonce par la Juventus du test positif au nouveau coronavirus de son défenseur international met une pression supplémentaire sur l'UEFA, qui veut sauver la Ligue des champions et l'Euro-2020 prévu cet été.

Le 3 mars, l'UEFA (Union des associations européennes de football) assurait à l'AFP qu'il n'était "pas nécessaire de modifier quoi que ce soit dans le calendrier prévu" et le président de l'instance, le Slovène Aleksander Ceferin, appelait à "ne pas surréagir". "Nous pensons pouvoir bien gérer le dossier", assurait-il.

A l'époque, l'Italie était déjà le pays le plus touché d'Europe, avec 2.500 cas et 79 morts. Moins de dix jours plus tard, le bilan dans la Péninsule a grimpé à 827 morts sur plus de 12.000 cas recensés.

L'épidémie a gagné la France et l'Espagne et elle a déjà un impact profond sur la tenue des compétitions sportives, de football notamment.

Le championnat d'Italie est suspendu jusqu'au 3 avril et la Liga espagnole, qui prévoit de faire jouer les deux prochaines journées à huis clos, envisagerait également une suspension selon la presse. Quant à la France, elle a choisi de faire jouer Ligue 1 et Ligue 2 sans spectateurs jusqu'à mi-avril.

L'Allemagne emprunte le même chemin, puisque tous les matches de la 26e journée du championnat se joueront à huis clos ce week-end. En Angleterre, Manchester City-Arsenal a été reporté, des membres du personnel du club londonien ayant été en contact avec l'actionnaire de l'Olympiakos Evangelos Marinakis, déclaré positif au Covid-19.

Les conditions ont donc radicalement changé en un peu plus d'une semaine et l'UEFA en a été témoin avec les calendriers de ses propres compétitions qui se sont déjà singulièrement compliqués.

Mercredi, l'instance a ainsi annoncé le report des matches de Ligue Europa entre Séville et l'AS Rome d'une part, et entre l'Inter Milan et Getafe d'autre part, en conséquence de l'interdiction par Madrid de tous les vols directs entre l'Espagne et l'Italie.

Mais l'affaire s'est encore complexifiée mercredi soir avec le test positif de Rugani. Dans la foulée, l'Inter Milan a en effet annoncé la suspension "de toute activité de compétition jusqu'à nouvel ordre".

L'Inter était en effet le dernier adversaire de la Juventus en championnat, dimanche dernier à Turin. Rugani était remplaçant lors de cette rencontre et était resté sur le banc.

Le cas Rugani, qui s'était entraîné normalement jusqu'à mardi, met donc directement en péril deux affiches: Inter-Getafe et surtout Juventus-Lyon en 8e de finale de Ligue des Champions, avec un match retour théoriquement prévu mardi à Turin.

Le club turinois s'est contenté mercredi d'une formulation assez floue, assurant qu'il activait "en ce moment toutes les procédures d'isolement prévues, y compris le recensement de tous ceux qui ont eu des contacts avec lui".

Dans les faits, les joueurs bianconeri devraient rester à l'isolement deux semaines, soit au moins jusqu'à 25 mars. Quant à Cristiano Ronaldo, parti à Madère rendre visite à sa mère récemment victime d'un AVC, il est toujours au Portugal.

La tenue de Juventus-OL à la date prévue paraît donc a priori impossible, alors que Barcelone-Naples, autre 8e de finale retour de C1, présente les mêmes difficultés logistiques que les deux affiches italo-espagnoles de C3.

La balle est désormais dans le camp de l'UEFA, dont le silence contraste avec la réaction rapide de la NBA, qui a suspendu sa saison dès l'annonce cette nuit de la positivité au coronavirus du pivot français d'Utah Rudy Gobert.

Face à des Ligues nationales qui espèrent sauver leurs propres compétitions, l'UEFA se retrouve désormais en première ligne et confrontée à un casse-tête avec des compétitions de clubs désormais partiellement paralysées.

Sa marge de manoeuvre est étroite compte tenu du début de l'Euro fixé au 12 juin à Rome, et c'est aussi désormais, par effet domino, la tenue du tournoi paneuropéen qui devient incertaine.