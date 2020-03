Coronavirus: les appels se multiplient pour SUSPENDRE le championnat italien

Le président de l'association italienne des joueurs (AIC) Damiano Tommasi veut arrêter le football en Italie jusqu'à nouvel ordre en raison du coronavirus, alors que le championnat se poursuivra à huis clos.

Il a annoncé dimanche avoir écrit au président du Conseil, au ministre du Sport, au président du Comité olympique italien, au président de la Fédération italienne de football et aux présidents des différentes ligues (Serie A, Serie B et Lega Pro).

"Arrêtons le championnat! Faut-il autre chose? Stop football!", a-t-il écrit samedi sur Twitter en référence à la décision du gouvernement italien de mettre en quarantaine la Lombardie et 14 provinces. "Arrêter le football est l'acte le plus utile au pays en ce moment", a ajouté dimanche l'ancien médian de l'AS Roma. "Les équipes à encourager jouent dans nos hôpitaux, dans les lieux d'urgence."

La semaine passée, six matchs ont été reportés, dont le choc Juventus/Inter. Ils seront joués à huis clos dimanche ou lundi. Les matchs Milan/Genoa, Parme/SPAL et Sassuolo/Brescia se trouvent dans la zone en quarantaine. Le président du Conseil des ministres italien Giuseppe Conte a signé dimanche un décret qui place en quarantaine la Lombardie et 14 provinces, pour un total d'environ 16 millions de personnes.

Le Minstre des Sports valide cette idée

Vincenzo Spadafora, ministre italien du Sport, a appelé dimanche à suspendre le championnat d'Italie de football en raison du coronavirus. Le coup d'envoi du match Parme-SPAL, qui devait débuter à 12h30, a été reporté d'une demi-heure alors que les équipes étaient sur le point de monter sur le terrain.

Les médias italiens indiquent que Spadafora a publié une note peu avant le coup d'envoi du match Parme-SPAL. "Cela n'a pas de sens en ce moment, alors que nous demandons d'énormes sacrifices aux citoyens pour empêcher la propagation du virus, de mettre en danger la santé des joueurs, des arbitres, des entraîneurs, des supporters qui se rassembleront certainement pour voir le match, seulement pour ne pas suspendre le championnat et ne pas affecter les intérêts qui tournent autour. D'autres fédérations ont sagement opté pour une suspension au cours des prochains jours", a expliqué le ministre.

Dans la foulée, le match, qui s'apprêtait à débuter, a été "momentanément suspendu" par l'arbitre en attendant une décision ultérieure.



