Le sélectionneur de l'équipe de football d'Angleterre Gareth Southgate a estimé que les joueurs devraient se voir offrir la possibilité de se faire vacciner contre le Covid-19 dès lors qu'on leur demande de jouer régulièrement pendant la pandémie.

Plus de 25 millions de personnes ont déjà été vaccinées contre le coronavirus en Grande-Bretagne mais les joueurs de football ne font pas partie des catégories de population à vacciner en priorité, compte tenu de leur âge et de leurs risques médicaux.

Le sélectionneur a estimé que les efforts demandés au système de santé public britannique (NHS) pourraient même être allégés si les autorités régissant le football britannique mettaient elles-mêmes en place leur programme de vaccination.

"Mon opinion est que nous étions très près d'avoir les sportifs professionnels sur la liste" des personnes à vacciner en priorité, a-t-il déclaré, en marge de l'annonce de la sélection de l'équipe nationale pour les matches qualificatifs à la prochaine Coupe du monde.

"Nous leur demandons de continuer à jouer et ils doivent se placer en quarantaine quand ils rentrent de certains endroits. Ils prennent des risques en revenant vers leurs familles et beaucoup d'entre eux ont attrapé le virus car ils continuent à travailler", a-t-il estimé.

"Je ne suggère aucunement qu'ils auraient dû être vaccinés avant des travailleurs essentiels et les enseignants mais nous nous rapprochons du point où cela pourrait être considéré comme acceptable, et le monde du football pourrait épargner de l'argent au NHS, en achetant des vaccins et en les administrant", a ajouté Gareth Southgate.

Les joueurs sélectionnés vont devoir voyager pour disputer leurs matches prochainement et certains pourraient se retrouver obligés d'observer une quarantaine à leur retour. L'Angleterre doit notamment affronter Saint-Marin à domicile le 25 mars, puis se déplacer en Albanie le 28 mars avant d'affronter la Pologne chez elle le 31 mars.