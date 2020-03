Coronavirus: les supporters provenant des régions touchées ne pourront pas assister aux matches de Coupe d'Italie

La demi-finale retour de Coupe d'Italie de football mercredi entre la Juventus Turin et l'AC Milan sera interdite aux tifosi venant de Lombardie, d'Emilie-Romagne et de Vénétie, les régions les plus touchées par l'épidémie de coronavirus, a annoncé lundi la Juve.

Dans un communiqué, le club turinois justifie cette décision par un décret adopté dimanche par le gouvernement italien sur les mesures de lutte contre le coronavirus, qui interdit notamment jusqu'au 8 mars les déplacements organisés de supporters depuis les régions Lombardie, Vénétie et Emilie-Romagne ainsi que depuis les provinces de Savona (Ligurie) et Pesaro et Urbino (Marches).

Le soir du match, "tous les titulaires de billets devront montrer un document d'identité indiquant clairement leur lieu de résidence. En cas de doute sur leur résidence effective, l'accès au stade leur sera interdit", précise le communiqué.

Pour faciliter les mesures de contrôle au stade, les spectateurs sont également invités à se présenter longtemps à l'avance et "exceptionnellement l'accès au stade sera ouvert à partir de 18H15".

A l'aller, le 13 février, l'AC Milan et la Juventus avaient fait match nul 1-1.