Coronavirus: Manchester City et Manchester United donnent un "énorme coup de pouce" aux banques alimentaires

Manchester City et Manchester United ont fait un don commun de 100.000 livres (108.000 euros) afin de soutenir les banques alimentaires de leur ville.



"Nous sommes ravis que City et United aient donné une telle somme aux 'Fans Supporting Foodbanks'. C'est un énorme coup de pouce pour Manchester au moment où les gens en ont vraiment besoin', a écrit MCFC Fans Foodbank Support sur Twitter. "Nous voulons remercier tous ceux qui ont montré que la faim n'avait pas de couleur et qui ont fait preuve de solidarité avec la communauté."

L'argent récolté sera transféré au Trussell Trust, qui soutient un réseau d'environ 1.200 banques alimentaires. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, la demande a énormément augmenté ces dernières semaines.