Le PSG risque d'être obligé de vendre Kylian Mbappe cet été

(c) belga

Le journal espagnol AS annonce que les dirigeants du club parisien sont moins optimistes concernant la prolongation de contrat de leur attaquant vedette Kylian Mbappe.

Après la victoire 4-2 contre Lyon dimanche, le directeur sportif du club, Leonardo, a déclaré que ce n'était "pas encore le jour pour parler de son contrat", relate AS.

Une déclaration qui dénote avec la déclaration du président du club quelques jours plus tôt. Nasser Al Khelaifi avait affirmé que "Neymar et Mbappe continueront toujours d'être parisien".

Actuellement sous contrat jusque juin prochain, Mbappe prend bien le temps avant de prolonger son bail dans la capitale française. Une prolongation qui pourrait fortement dépendre de l'issue de la double confrontation contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions.

L'attaquant français a toujours le Real Madrid dans un coin de sa tête et une prolongation au PSG pourrait le priver définitivement d'un transfert dans le club de ses rêves. Or, si Mbappe ne prolonge pas, le PSG sera obligé de le vendre cet été ou l'hiver prochain au plus tard s'il ne veut pas voir sa star s'en aller gratuitement.