Coup de massue à Tottenham: Harry Kane sera absent plusieurs mois

Le capitaine de l'Angleterre Harry Kane, qui souffre d'une déchirure derrière la cuisse gauche, va devoir subir une opération qui va l'éloigner des terrains jusqu'en avril, a annoncé jeudi son club de Tottenham.

"Après évaluation de notre équipe médicale, nous confirmons que Harry Kane va subir une opération pour soigner une déchirure musculaire de la cuisse gauche", a affirmé le club londonien dans un communiqué. La reprise de Kane est donc envisagée à deux mois de l'Euro (12 juin au 12 juillet).



La perte du buteur, qui a marqué 27 buts en 31 matches pour Tottenham et l'Angleterre cette saison, est un énorme coup dur pour le club londonien avant notamment la double confrontation en 8e de finale de Ligue des champions contre Leipzig (19 février et 10 mars).



Les Spurs, actuellement 6e de Premier League, devront aussi faire sans leur buteur phare lors de nombreuses affiches contre de grosses écuries anglaises: Liverpool (1er du classement, 11 janvier), Manchester City (3e, 2 février), Chelsea (4e, 22 février) et Manchester United (5e, 14 mars).



Kane, qui avait été le meilleur buteur des qualifications à l'Euro avec 12 réalisations en 8 matches, manquera enfin les matches de préparation des Three Lions contre l'Italie et le Danemark en mars.



Arrivé aux commandes de Tottenham en novembre, Jose Mourinho perd avec Kane son vice-capitaine alors que le capitaine N.1 et gardien Hugo Lloris est encore blessé, victime début octobre d'une luxation du coude et opéré début novembre.



Si l'ailier sud-coréen Son Heung-min peut évoluer dans l'axe et offrir à Mourinho une alternative, le Portugais pourrait profiter du mercato hivernal ouvert jusqu'au 31 janvier pour recruter un nouvel avant-centre.