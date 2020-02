Coup de massue pour Ousmane Dembélé: saison terminée pour le Français qui manquera aussi l'Euro

Ousmane Dembélé a été opéré avec succès à Turku en Finlande d'une rupture du tendon au niveau de la cuisse droite annonce le FC Barcelone ce mardi. Le Français de 22 ans, qui a déjà subi dix blessures depuis son arrivée de Dortmund durant l'été 2017, est out pour six mois et manquera donc l'Euro.



Dembélé était en train de se remettre d'une autre blessure à la cuisse qui l'avait tenu écarté des terrains depuis la fin du mois de novembre. Il avait dû quitter la pelouse lors de la rencontre de Ligue des Champions contre son ancien club Dortmund. Lors de sa première saison à Barcelone, Dembélé avait joué 17 rencontres en Liga. La saison dernière, il en avait disputé 29. Cette saison, il n'a joué que neuf rencontres toutes compétitions confondues avec seulement un but marqué. En équipe de France, il compte 21 caps avec 2 buts marqués.