Remontada: mené 2-0, le Real Madrid réalise l'exploit en Coupe d'Espagne (vidéos)

Quel scénario ! Le Real Madrid, mené 2-0, a réussi à renverser Villarreal 3-2 jeudi en huitième de finale de la Coupe du Roi, et s'est qualifié pour les quarts de finale.

Défaits en finale de la Supercoupe d'Espagne dimanche face au FC Barcelone (3-1), les Merengues ont failli essuyer un nouvel échec jeudi : le milieu français Etienne Capoue a commencé à faire douter le Real avec un enchaînement sublime et un but à angle fermé dès la 4e minute, puis le jeune ailier nigérian Samu Chukwueze a doublé la mise juste avant la pause, à la 42e.

Mais après une première période catastrophique, le Real s'est réveillé : un but de Vinicius (57e), un autre d'Eder Militao, à la reprise d'une tête de Karim Benzema repoussée par le gardien Filip Jorgensen (69e), puis un dernier signé Dani Ceballos à la 86e, qui a arraché un ticket inespéré pour les quarts à la "Maison blanche".

Le direct

C'est terminé !

90': Il y aura 5 minutes de temps additionnel.

86': C'est l'homme du match ! Ceballos fait un match monstrueux et marque le troisième BUUUUUUUT pour le Real ! 2-3 !

80': Le Real Madrid est parfaitement installé dans la partie adverse du terrain. Villarreal semble s'être un peu reprit après l'égalisation. Il reste 10 minutes et tout reste possible.

73': Ce n'est pas fini ! Belle occasion pour Villarreal Alejandro Baena frappe depuis l'entrée du rectangle, mais la balle passe 30 centimètres à côté des cages de Thibaut Courtois.

70': BUUUUUUT Eder Militao rétablit l'égalité ! Il y a eu une mit-temps pour chaque équipe. Il reste 20 minutes et si Villarreal ne change pas, le Real va trouver la faille une troisième fois.

66': La tendance de la première mi-temps est clairement en train de s'inverser. Villarreal, perturbé par des changements forcés (à cause de blessures), est moins bien en place et le Real en profite pour enchainer les situations dangereuses.

62': Ouuuuh la boulette du gardien de Villarreal qui a failli couter très cher ! Vinicius était attentif et il s'en est fallu de peu que le Brésilien marque un doublé.

57': BUUUUUT Vinicius Jr réduit l'écart ! Le suspens revient et la dernière demi-heure va être intense.

55': Petite occasion pour Madrid, mais Rodrygo ne parvient pas à conclure.

50': La reprise n'a pas vraiment sourit au Real Madrid qu'on attendait au tournant. Les Madrilènes restent sur leurs bases de la première mi-temps, on verra si c'est une bonne idée, mais ils sont toujours menés 2-0.

C'est la mi-temps ! Le Real Madrid est mené et va devoir faire un miracle pour s'en sortir.

45+3: Quel arrêt de Thibaut Courtois ! Le ballon partait en pleine lucarne, mais le portier se détend et repousse le cuir du bout des doigts.

42': BUUUUUT ! Villarreal double la marque et le Real est dans les cordes !

34': Frappe cadrée de Ferland Mendy, mais sans grand danger pour le gardien.

28': La rencontre est très contrôlée par les deux équipes. Le ballon circule bien, mais les vraies occasions sont rares.

18': Encore une grosse occasion pour Villarreal ! Une reprise plein axe de Capoue, encore lui, aurait battu Thibaut Courtois, si la frappe avait été cadrée.

17': Le match s'est un peu calmé, les équipes sont mieux dans leurs positions, mais le match est très agréable à suivre. Ça peut tomber d'un côté comme de l'autre !

10': Oh quelle occasion pour le Real !! Idéalement placé à l'entrée du rectangle, Valverde envoie une frappe qui passe à 30 centimètres de la lucarne.

4': BUUUUUUT ! Qu'est ce que je disais ! Villarreal ouvre déjà le score d'une frappe absolument SUBLIME de Capoue !

2': Il n'y aura aucun round d'observation et c'est tant mieux ! Les deux équipes y vont à fond et veulent marquer le plus tôt possible.

0': Bienvenue dans ce live. C'est une affiche magnifique qui nous attend ce soir.