Coupes d'Europe: voici le tirage complet pour les prochains tours de C1 et C3

Suite au tirage au sort réalisé lundi à Nyon au siège de l'UEFA en Suisse, La Gantoise connaît son futur adversaire au 3ème tour préliminaire de la Ligue des champions. Les Buffalos recevront les Autrichiens du Rapid de Vienne. La rencontre se disputera le 15 ou 16 septembre. Le Benfica Lisbonne ira affronter les Grecs du PAOK Salonique.

Chacun des vainqueurs des 8 confrontations de ce troisième tour se qualifiera pour les barrages de la Ligue des Champions, ultime étape avant la phase de poules. Les perdants seront reversés, selon leur voie d'accès, soit en barrages de l'Europa League, soit directement en phase de poules de l'Europa League, c'est le cas de La Gantoise.

Le tirage complet du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions:

Ferencvaros (Hon) - Dinamo Zagreb (Cro)

Qarabag (Aze) - Molde (Nor)

Omonia (Chy) - Etoile rouge de Belgrade (Ser)

Midtjylland (Dan) - Young Boys Berne (Sui)

Maccabi Tel-Aviv (Isr) - Dinamo Brest (Blr)

PAOK Salonique (Grè) - Benfica (Por)

Dynamo Kiev (Ukr) - AZ Alkmaar (P-B)

La Gantoise (BEL) - Rapid Vienne (Aut)

Le Standard devra lui se déplacer au Pays de Galles pour y jouer le Bala Town FC pour le compte du 2ème tour de qualification d'Europa League. Tottenham se déplacera en Bulgarie sur la pelouse du Lokomotiv Plovdiv, disputé en un match unique le 17 septembre prochain. L'AC Milan ira lui en Irlande contre les Shamrock Rovers. Le Sporting de Charleroi entre en lice au stade du troisième tour.

Le tirage complet du 2e tour de qualification d'Europa League :

Inter Escaldes (Abd) - Dundalk (Irl)

KuPS (Fin) - Slovan Bratislava (Svq)

Linfield (IdN) -Floriana (Mlt)

Riga (Let) - Tre Fiori (S-M)

Djurgården (Suè) - Europa (Gib)

Flora Tallinn (Est) - KR Reykjavík (Isl)

Sileks (Mac) - Drita (Kos)

Astana (Kaz) - Buducnost Podgorica (Mnt)

Ararat-Armenia (Arm) - Fola Esch (Lux)

Connah's Quay Nomads (PdG) - Dinamo Tbilissi (Géo)

Hammarby (Suè) - Lech (Pol)

Kaysar Kyzylorda (Kaz) - APOEL (Chy)

Nõmme Kalju (Est) ou Mura (Sln) - AGF Aarhus (Dan)

Maccabi Haïfa (Isr) ou Zeljeznicar (B-H) - Kairat Almaty (Kaz)

Locomotive Tbilissi (Géo) - Dynamo Moscou (Rus)

Neftçi (Aze) - Galatasaray (Tur)

B36 Tórshavn (Fér) - TNS (PdG)

Coleraine (IdN) - Motherwell (Eco)

IFK Göteborg (Suè) - Copenhague (Dan)

Backa Topola (Ser) - Steaua Bucarest (Rou)

Teuta (Alb) - Grenade (Esp)

OFI Crete (Grè) - Apollon Limassol (Chy)

Progrès (Lux) - Willem II (P-B)

Viking (Nor) - Aberdeen (Eco)

Bala Town (PdG) - Standard (BEL)

Sfintul Gheorghe Suruceni (Mol) - Partizan Belgrade (Ser)

CSKA Sofia (Bul) - BATE Borisov (Blr)

Botosani (Rou) - Shkëndija (Mac)

Lokomotiv Plovdiv (Bul) - Tottenham (Ang)

Laç (Alb) - Hapoel Beer-Sheva (Isr)

Aris (Grè) - Kolos Kovalivka (Ukr)

Budapest Honvéd (Hon) - Malmö (Suè)

Ventspils (Let) - Rosenborg (Nor)

Riteriai (Lit) - Slovan Liberec (Tch)

Lincoln Red Imps (Gib) - Glasgow Rangers (Eco)

Servette Genève (Sui) - Reims (Fra)

Borac Banja Luka (B-H) - Rio Ave (Por)

Renova (Mac) - Hajduk Split (Cro)

Olimpija Ljubljana (Sln) - Zrinjski (B-H)

Kukës (Alb) - Wolfsburg (All)

Dunajská Streda (Svq) - Jablonec (Tch)

Piast Gliwice (Pol) - Hartberg (Aut)

Osijek (Cro) - Bâle (Sui)

Shamrock Rovers (Irl) - AC Milan (Ita)

Hibernians (Mlt) - Fehérvár (Hon)

Bodø/Glimt (Nor) - Zalgiris Vilnius (Lit)