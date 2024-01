Coupe d'Angleterre: City fête le retour de De Bruyne, West Ham et Nottingham accrochés

Pep Guardiola a vécu une après-midi quasiment parfaite avec cette victoire facile à la maison, acquise avec des Citizens remaniés et le soutien du capitaine De Bruyne, revenu à la compétition cinq mois après sa blessure à une cuisse.

Le tenant Manchester City a lancé sa campagne en Coupe d'Angleterre par un carton 5-0 contre Huddersfield (D2), avec le retour de son capitaine Kevin De Bruyne, dimanche, lors d'un 3e tour embarrassant pour West Ham et Nottingham Forest, accrochés par des "petits".

Le milieu offensif belge est entré à la 57e minute sous l'ovation de l'Etihad, une première depuis sa rechute, le 6 août, lors du Community Shield perdu contre Arsenal en entame de la saison.

"KDB" a fêté la reprise avec une première passe décisive pour Jérémy Doku (74e, 5-0), entré au même moment que lui après un mois passé à l'infirmerie.

Le jeu de passes des champions d'Angleterre et d'Europe a étourdi Huddersfield, juste au-dessus de la zone de relégation en Championship, et venus pour défendre principalement. Quand Phil Foden (33e, 1-0) et Julian Alvarez (37e, 2-0) ont fait trembler les filets, par exemple, dix des onze "Terriers" étaient regroupés dans leur surface de réparation.