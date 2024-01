Coupe d'Angleterre: Liverpool célèbre Jürgen Klopp, incidents à West Brom

Ce n'était pas la fête à Klopp, l'entraîneur ne l'aurait pas permis: "Il y aura un moment à la fin de la saison où nous nous dirons au revoir et ce sera émouvant, mais d'ici là, nous avons un énorme travail à accomplir", a-t-il lancé avant le coup d'envoi.

Mais cela y a quand même beaucoup ressemblé, avec un "You'll Never Walk Alone" chanté à pleins poumons par le public, sous l'oeil ému de l'Allemand, tête baissée, et les multiples messages d'affection déployés dans les travées: "Jürgen please stay", "Danke Jürgen", "Thanks boss" ou encore "We love you Klopp".

Ses joueurs, comme montés sur ressorts, ont produit dimanche le football explosif qui a fait la marque de l'entraîneur allemand sur les bords de la Mersey, qu'il s'apprête à quitter en fin de saison après huit ans et demi de succès, selon l'annonce surprise faite vendredi.