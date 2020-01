Coupe de France: Belfort terrasse Montpellier et signe "un truc de fou"

L'incroyable exploit des amateurs de Belfort FC vainqueur de Montpellier aux tirs au but en 8e de finale de la Coupe de France, le 28 janvier 2020 au stade Roger-Serzian SEBASTIEN BOZON

Belfort en plein rêve: le modeste club de National 2 a terrassé Montpellier, quatrième de Ligue 1, mardi en huitièmes de finale de Coupe de France, s'imposant aux tirs au but (0-0 a.p., 5 t.a.b. à 4) pour atteindre le premier quart de son histoire.

Dans le petit stade Roger-Serzian, les amateurs de l'ASM Belfort, qui évoluent en quatrième division, ont vécu une soirée inoubliable face au MHSC, méconnaissable et contraint d'évoluer pendant les 30 dernières minutes à dix contre onze.

"C'est un truc de fou. On en a rêvé et on l'a fait", a savouré l'entraîneur belfortain Anthony Hacquard. "C'est un match typique de Coupe avec le petit qui lutte avec ses valeurs."

Pour réussir l'exploit, les Belfortains ont eu l'avantage de se retrouver en supériorité numérique quand le gardien montpelliérain Geronimo Rulli a sciemment stoppé un ballon de la main hors de sa surface, récoltant un carton rouge direct (90e+3).

Et puisque Montpellier a trouvé le poteau tout au bout du temps additionnel (90e+7), l'équipe héraultaise a été contrainte de jouer 30 minutes supplémentaires à dix contre onze.

- "Un gros coup derrière la tête" -

"On a passé une très mauvaise soirée, on a manqué notre match", a reconnu l'entraîneur montpelliérain Michel Der Zakarian. "Il faut féliciter cette équipe de Belfort qui a joué crânement sa chance et nous a éliminés. C'est dommage, ça fait un gros coup derrière la tête quand même."

Car en prolongation, Montpellier a affiché des lacunes criantes, loin de sa récente série de cinq victoires d'affilée toutes compétitions confondues. L'énorme raté de Téji Savanier, qui a expédié le ballon dans les nuages seul à quelques mètres du but (119e), a illustré les maux du club héraultais, très ébranlé avant de défier samedi le Paris SG en Ligue 1 au Parc des Princes...

Poussés par leurs 4.500 supporters, les Belfortains en ont profité lors de la séance de tirs aux buts. Après un raté de part et d'autre, le portier local Eddy Ehlinger a détourné la tentative de Damien Le Tallec à 4-4.

Et dans la foulée, le milieu de terrain belfortain Maxime Loichot a pris Dimitry Bertaud à contre-pied pour plonger Belfort dans l'euphorie.

Quelques secondes plus tard, le terrain était envahi par un public en ébullition. La fête ne faisait que commencer pour le club belfortain, déjà tombeur de deux clubs professionnels aux tours précédents (Gazélec Ajaccio et Nancy) et qui disputera les quarts de finale le mois prochain (11-12 février). Comme dans un rêve.