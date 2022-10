Coupe de France: duel Saint-Etienne - Rodez au 7e tour, l'épreuve cherche encore un diffuseur

Les clubs de Ligue 2 dont Saint-Étienne et Rodez, qui s'affrontent samedi (15h00), font leur entrée en lice ce week-end au 7e tour de la Coupe de France, épreuve toujours en quête d'un diffuseur en plein coeur de saison.

L'entrée des 20 clubs de Ligue 2 a réservé quelques affiches notables. Outre l'affrontement entre Verts et Ruthénois, seule affiche entre clubs de L2, un "derby" de Gironde entre les Girondins de Bordeaux (L2) et le Stade Bordelais (N2) est prévu samedi (20h00), les hommes de David Guion partant largement favoris.

Amiens (L2) et Chambly (N2) s'affrontent dans un duel de Picards: les Amiénois espèrent reproduire leur parcours de la saison passée, terminé en quart de finale contre Monaco (2-0).

Autres quart-de-finalistes de l'édition précédente, les Bastiais font leur entrée en lice face au club de National 3 Prix les Mézières.

Après plusieurs années sur France Télévisions et Eurosport, la Coupe de France n'a, pour le moment, pas de diffuseur officiel, aucune proposition n'ayant satisfait la Fédération.

Dans l'attente de trouver une issue à cette impasse, la FFF a annoncé jeudi qu'elle produirait et diffuserait cinq rencontres sur sa plateforme FFF TV, parmi lesquelles ASSE-Rodez et Chambly-Amiens.

Les clubs et ligues qui le souhaitent pourront également produire et diffuser leurs rencontres, tandis qu'une autorisation a été donnée aux antennes régionales d'Outre-Mer pour la production et la diffusion des équipes locales concernées.

Les clubs de Ligue 1 n'entreront en lice qu'en 32es de finale (le 9e tour de compétition), autour du 8 janvier 2023.

Le programme des rencontres du 7e tour de la Coupe de France masculine de football qui seront disputées les vendredi 28 octobre, samedi 29 octobre et dimanche 30 octobre

Vendredi 28 octobre (en heures de Paris, GMT+2)

(19h30) Stade Poitevin (N3) - Châteauroux (Nat)

(20h00) Angoulême-Charentes (N2) - Trélissac (N2)

Le Puy (Nat) - Andrézieux-Bouthéon (N2)

Samedi 29 octobre (en heures de Paris, GMT+2)

(14h00) FCE Merignac Arlac (R1) - Niort (L2)

Saint-Quentin (N2) - Hienghène Sports (D1)

Oissel (N3) - AS Poissy (N2)

GC Lucciana (N3) - Drancy (N3)

Velay FC (R1) - UF Maconnais (N3)

Les Ulis (N3) - Paris FC (L2)

Sochaux (L2) - SSEP Hombourg-Haut (R2)

(15h00) Illzach Moden (R1) - Grenoble (L2)

Aigues Mortes (N3) - Pau (L2)

Orvault Sports Football (R1) - Laval (L2)

Saint-Etienne (L2) - Rodez (L2)

Liancourt Clermont (R3) - Paris 13 Atletico (Nat)

Reipertswiller (R1) - Nancy (Nat)

(15h30) Chartres de Bretagne Espe (R1) - Avranches (Nat)

(16h00) Prix les Mezières (N3) - SC Bastia (L2)

Annecy (L2) - Diables Noirs (R1)

Toulon (N2) - Aubagne FC (N2)

Aubervilliers (N3) - Quevilly-Rouen (L2)

St Pryve St Hilaire (N2) - Dijon (L2)

(17h00) Chambéry SF (N3) - Bourgoin Jallieu (N3)

Vannes (N2) - Concarneau (Nat)

Vitré (N3) - Ergue-Gaberic (R1)

Haguenau (N2) - Jura Dolois (N3)

(18h00) SA Thiernois (R1) - Fréjus/St-Raphaël (N2)

Valenciennes (L2) - Red Star (Nat)

Saint-Malô (N2) - Caen (L2)

Drapeau Fougères (N3) - Le Mans (Nat)

Alençon (N3) - Le Havre (L2)

US Saint Grégoire (R2) - Stade Pontivyen (R1)

AS Saint-Priest (N2) - Lyon-La Duchère (N2)

Jura Sud (N2) - Vaulx-en-Velin (N3)

Montauban (R2) - Alès (N2)

Voltigeurs de Châteaubriant (N2) - Lannion (N3)

NDC Angers (R1) - US Granvillaise (N2)

Evreux (N2) - Grand-Quevilly (N3)

Beauvais (N2) - Dunkerque (Nat)

Eperlecques (D1) - Béthune (R1)

Onet-le-Chateau (N3) - US Feurs (N3)

Cournon (R2) - RC Grasse (N2)

Roche Saint-Genest (R2) - Savigneux-Montbrison (R2)

Chamalières (N2) - Gueugnon (N3)

Bourges Foot 18 (N2) - ASC Saint Apollinaire (N3)

Sarre-Union (N3) - Thaon (N3)

Geispolsheim FC (R1) - Louhans-Cuiseaux (N2)

Raon-l'Etape (N3) - Metz (L2)

(18h30) Mareuil SC (R2) - Les Herbiers (N2)

Stade Plabennécois (N3) - Cholet (Nat)

(19h00) Biars Bretenoux (R1) - Bergerac (N2)

Châtellerault (N3) - SA Mérignac (R1)

Chauray (R1) - Avoine (N3)

Pays de Cassel US (R1) - Chaumont (R1)

Nîmes (L2) - Bastia-Borgo (Nat)

(20h00) Stade Bordelais (N2) - Bordeaux (L2)

FC Lescar (R1) - Entente Boé Bon-Encontre (R2)

(21h30) Golden Lion - Aiglons Lamentin

Dimanche 30 octobre (en heures de Paris, GMT+1)

(06h00) AS Vénus (R1) - Belfort (N2)

(13h00) JS Saint-Pierroise (R1) - Stade Tamponnaise

(14h00) AS Merpins (R2) - Lege Cap Ferret (N3)

ES Tarentaise (R2) - NC

St Esteve FC (R1) - FU Narbonne (R1)

Heillecourt - Epinal (N2)

Marcoussis Nozay VDB (D1) - Le Pays du Valois US (R1)

Armentières (D1) - Marnaval Sp. (R1)

Fleury (N2) - Reims Sainte-Anne (N3)

Bondues FC (R2) - Wasquehal (N2)

Feignies (N3) - Escaudain USF (R1)

Vénissieux FC (R1) - Limonest (N3)

Agde (N3) - Colomiers (N3)

Auray Football Club (R1) - Guingamp (L2)

Bellevue Nantes (R1) - AC Basse-Goulaine (R1)

US Pont Ste-Maxence (R2) - Vierzon Foot (N2)

Paris 15 AC (R2) - ESA Linas-Montlhery (N3)

FC Saint-Doulchard (R2) - Cosne US (N3)

Strasbourg Koenigshoffen 06 (R1) - Ent. S. Gandrange (R1)

Villerupt Thil (R1) - COS Villers-lès-Nancy (R2)

(14h30) Rumilly Vallières (N3) - Saint-Louis-Neuweg (R1)

Havre Caucriauville (R2) - AF Virois (N3)

Plouvorn (R1) - Sablé FC (N3)

Chambly (N2) - Amiens (L2)

(15h00) Teteghem US (D1) - Loon Plage (R1)

Hyères (N2) - FC Alberes Argeles (N3)

Séné FC (R2) - Châtaigneraie (R1)

(16h00) Olympique Marcquois (N3) - Cambrai (R1)

(19h30) Geldar de Kourou - ASU Grand Santi (R1)

(21h00) Etoile de Morne-à-l’Eau - US Baie Mahault