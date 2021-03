Coupe de France: le Paris SG bat Lille 3-0 et se qualifie pour les quarts

Le Paris SG, tenant de la Coupe de France, s'est qualifié pour les quarts de l'édition 2021 en domptant Lille 3-0 en match avancé des huitièmes de finale, mercredi au Parc des Princes, avec un doublé de Kylian Mbappé.

A domicile, le club parisien a pris l'ascendant grâce à un but opportuniste de l'Argentin Mauro Icardi (9e), sorti blessé peu après et remplacé par Mbappé, qui a provoqué et transformé le penalty du 2-0 (42e), puis scellé le score en contre (90e+3). Le gardien parisien Keylor Navas a stoppé un penalty de Yusuf Yazici en fin de match (78e), aidant le PSG à rester en lice sur trois tableaux cette saison avec la Ligue 1 et la Ligue des champions.