Le milieu de terrain d'OL Houssem Aouar, auteur du but de la victoire face à Marseille, en quart de finale de Coupe de France, le 12 février 2020 à LyonROMAIN LAFABREGUE

Lyon s'est qualifié mercredi pour les demi-finales de la Coupe de France en battant Marseille 1 à 0, mettant fin à l'invincibilité de l'OM qui courait toutes compétitions confondues depuis le 27 octobre.

Les Lyonnais, qui se sont imposés grâce à un but d'Houssem Aouar à la 81e minute, rejoignent Rennes et le Paris SG dans le dernier carré de la Coupe de France, avant l'ultime quart entre Epinal (N2) et Saint-Etienne jeudi.