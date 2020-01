Coupe de France: Marseille, la qualification miracle face aux amateurs de Trélissac

Marseille, en souffrance et en infériorité numérique, s'est qualifié miraculeusement pour les 16es de finale de la Coupe de France (1-1, 4 tab à 2) face aux amateurs de Trélissac (N2) grâce à son gardien Yohann Pelé qui s'est racheté de sa bourde initiale, dimanche à Limoges.

De zéro à héros ! Pelé a marqué de son empreinte les retrouvailles entre Olympiens et Périgourdins, en concédant après 20 secondes un but gag puis en sortant les tirs au but de Lassana Diakhaby et Ange Gnaleko.

C'est tout ce que l'on retiendra de ce match de reprise des Phocéens, passés tout proches de revivre l'humiliation de l'édition précédente au même stade de la compétition contre Andrézieux, autre équipe de quatrième division (défaite 2-0 le 6 janvier 2019).

En souffrance, il se sont infiltrés en 16e par la plus petite porte sur la pelouse de Limoges, théâtre de ce troisième affrontement en dix ans entre les deux équipes.

En 2010, l'OM champion de France s'était imposé au même niveau de la compétition (2-0). Six ans plus tard, le tarif avait été le même en 8e de finale cette fois, disputé à Bordeaux avec un grand Steve Mandanda qui avait sauvé plusieurs fois la maison phocéenne.

Absent ce dimanche pour cause de cheville douloureuse, son suppléant Pelé gardera un souvenir mitigé de son voyage au pays de la porcelaine, dans un stade Beaublanc bien réfrigéré acquis aux deux tiers à la cause des joueurs d'André Villas Boas.

On jouait depuis à peine 20 secondes de jeu quand l'+Albatros+, alerté par une passe en retrait de Bouna Sarr, a manqué à la fois de spontanéité et de vigilance et vu son dégagement contré par Abdoulaye Diaby pour une ouverture du score précoce des plus comiques.

Ce coup du sort n'a pas tracassé outre mesure le dauphin de la L1, à la réaction rapide, Maxime Lopez, trouvé par Dimitri Payet, manquant juste de précision sur son lob pour l'égalisation (6).

- L'OM à dix en prolongation -

Question lob, Payet en connait en rayon et lui n'a pas raté le coche (20) pour sanctionner le gardien local Thomas Navaux sorti un peu à contre-temps, sa seule faute de goût de l'après-midi.

Car derrière, le portier du 14e de la Poule C de N2 a repoussé nombre de tentatives, comme celle de Dario Benedetto (22) ou cette tête à bout portant de Duje Caletar-Car sur un coup-franc de Payet (45+1).

Après la pause, bien que dominateurs dans la possession, les occasions franches se sont raréfiées pour les Marseillais, plus en difficulté dans la construction. Mais les Trélissacois, évoluant sans complexe à l'image du technique Benoit Bisson, n'en ont pas tellement profité et ni réussi eux non plus à s'approcher du but de Pelé.

Du coup, tout le monde s'est retrouvé en prolongation, sauf Hiroki Sakai, exclu (90+1), ce qui changea pas mal les perspectives de ce 32e plus indécis que jamais.

Face des Olympiens s'empêtrant dans des actions individuelles, les amateurs ont rétorqué sans s'affoler par des séquences construites dont l'une d'entre elles aurait pu s'avérer gagnante si l'entrant Christopher Fourny avait trouvé autre chose de la tête que le petit filet (103).

Avant la séance des tirs au but, l'OM a eu par trois fois la balle de la qualification mais Navaux a sorti le grand jeu devant Marley Ake (113) et Nemanja Radonjic (117), alors que Payet a vu sa reprise sauvé par Maxime Aguad resté au sol (116).