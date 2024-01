Coupe de France: Monaco écoeure Lens, Marseille, Lyon et Rennes qualifiés

Rapidement mené 2-0, Lens a rejoint Monaco avant d'être éliminé aux tirs au but lors des 32e de finale de la Coupe de France dimanche, qui ont vu les victoires de Marseille contre Thionville, Lyon contre Pontarlier et Rennes à Guingamp.

Des Lensois jusque-là brouillons à la relance ont repris leurs esprits et remis le pied sur le ballon. Etouffant les Monégasques, les Sang et Or ont marqué par Faitout Maouassa sur un raid solitaire dans la surface (43e) et Florian Sotoca qui, malin, a glissé le ballon sous le gardien monégasque (62e). Ils ont eu plusieurs occasions de prendre l'avantage.

Lors de la longue séance de tirs au but, Radoslaw Majecki a stoppé le tir de Wesley Saïd mais Youssouf Fofana a ensuite écrasé sa frappe face à Brice Samba. Angelo Fulgini a envoyé sa frappe dans les tribunes mais Samba a sorti une nouvelle parade contre Vanderson.

Un nouveau cadeau Lensois avec un tir sur la barre de Facundo Medina a obligé le portier lensois à un nouvel exploit face à Myron Boadu. Il a fallu attendre le neuvième tireur et une transformation de Soungoutou Magassa, après un arrêt de Majecki devant Adrien Thomasson, pour départager les deux camps.