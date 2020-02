Coupe de France: Cavani titulaire dans une équipe remaniée contre Dijon, Neymar préservé

Le meilleur buteur de l'histoire du Paris SG Edinson Cavani, buteur contre Lyon dimanche, est titulaire à Dijon en quarts de finale de Coupe de France ce mercredi (18h30), selon la composition d'équipe annoncée par la Fédération (FFF), tandis que son coéquipier Neymar, blessé, est préservé.

A quelques jours de son anniversaire -- il fêtera ses 33 ans, le 14 février --, le "Matador" fait son retour dans le onze de départ parisien, plus d'un mois après son dernier doublé contre les amateurs de Linas-Montlhéry (6-0), le 6 janvier dernier.

Après son 199e but inscrit sous le maillot parisien contre Lyon dimanche en Ligue 1 (4-2), "Edi" peut franchir la barre symbolique des 200 buts contre les Dijonnais.

Son coéquipier Neymar, absent lors des deux derniers matches du PSG en raison d'une blessure aux côtes survenue il y a une dizaine de jours contre Montpellier, a été préservé, a annoncé son club en début de journée.

"Il doit jouer quand il sera prêt. On doit calculer les risques, parler avec les médecins, et décider après l'entraînement. Il est blessé, on doit être patient et attentif avec lui", avait déclaré mardi son entraîneur Thomas Tuchel, très précautionneux avec sa star en prévision du huitième de finale aller de Ligue des champions à Dortmund, le 18 février.

Victimes "d'un coup" sans gravité contre Lyon (4-2) dimanche dernier, Presnel Kimpembe et Marco Verratti sont également épargnés du déplacement à Dijon, tout comme Marquinhos et Idrissa Gueye.

Si le capitaine Thiago Silva, absent ces dernières semaines, fait son retour dans le onze de départ, Tuchel a aligné une équipe très remaniée en titularisant notamment les jeunes Tanguy Kouassi (17 ans) et Mitchel Bakker (19 ans).

Le club bourguignon (17e de L1) est la dernière équipe à avoir battu le PSG cette saison, le 1er novembre dernier en championnat.

Les équipes :

Dijon : Runarsson - Chafik, Lautoa, Coulibaly, Mendyl - Ndong, Amalfitano, Chouiar - Cadiz, Balde, Mavididi

Paris SG : Navas - Meunier, Kehrer, Silva, Bakker - Sarabia, Kouassi, Herrera, Draxler - Mbappé, Cavani