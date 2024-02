Coupe de France: Rennes passe, Le Puy sort avec les honneurs

Rennes, avec un doublé de Benjamin Bourigeaud et un but d'Arthur Theate, s'est logiquement qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France en mettant fin au rêve du Puy, Petit Poucet de la compétition évoluant en National 2 (4e div.) sorti malgré tout très honorablement (3-1), jeudi à Saint-Etienne.

Les Rennais, 7e de Ligue 1, qui viennent de gagner onze fois pour un résultat nul et une défaite, toutes compétitions confondues, rejoignent, dans le dernier carré, Lyon et Valenciennes (L2), victorieux l'un et l'autre respectivement mardi et mercredi de Strasbourg et Rouen (National, 3e div.) aux tirs au but.