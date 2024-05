Coupe de France: rixe entre supporters de l'OL et du PSG, une trentaine de blessés légers

Un autocar a été calciné et vingt supporters, ainsi que huit policiers, ont été légèrement blessés lors d'affrontements entre fans de l'OL et du PSG à un péage d'autoroute, juste avant la finale de la Coupe de France à Lille, des faits condamnés "avec la plus grande fermeté" par le président Emmanuel Macron.

Cette rixe a opposé des supporters des deux équipes qui se rendaient au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq aux environs de 18H00 sur l’Autoroute A1, au niveau du péage de Fresnes-lès-Montauban (Pas-de-Calais), à une soixantaine de kilomètres de Lille.