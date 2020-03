Coupe de la Ligue anglaise: City réalise la passe de trois contre Aston Villa

Manchester City s'est adjugé le premier trophée de la saison en Angleterre en remportant sa troisième Coupe de la Ligue consécutive, dimanche, face à Aston Villa (2-1).

Dans une saison marquée par la perte quasi inéluctable du titre de champion et leur exclusion des Coupes d'Europe pour 2 ans pour violation des règles du fair-play financier, les Citizens n'ont pas laissé passer leur chance de mettre un peu de joie dans le cœur de leurs supporters.

Le match laissera pourtant une impression ambivalente.

La supériorité de City a été incontestable, mais son deuxième but -finalement décisif - a été inscrit sur un corner qui n'avait pas lieu d'être et Villa est passé tout près de l'égalisation dans les dernières minutes, avec une tête de Bjorn Engels repoussée par Claudio Bravo sur son poteau (88e).

Malgré la vaillance de leurs défenseurs qui se sont jetés de nombreuses fois pour contrer les frappes à mi-distance de leurs adversaires, malgré l'élégance de leur meneur de jeu Jack Grealish, les Villans, 19e à 2 points du premier non-relégable, vont maintenant devoir se reconcentrer sur la lutte pour le maintien.

Pep Guardiola avait un peu surpris avec sa composition de départ, titularisant le jeune Phil Foden alors que Kevin de Bruyne et Riyad Mahrez étaient sur le banc au coup d'envoi.

Le jeune (19 ans) et très prometteur milieu offensif a justifié la confiance de son entraîneur, se montrant très disponible et très juste dans ses déplacements comme dans la précision et le timing de ses passes.

Privé d'Aymeric Laporte, à nouveau blessé, Guardiola avait aussi préféré faire descendre d'un cran Fernandinho plutôt que d'aligner Nicolas Otamendi aux côtés de John Stones, un duo qui a fait perdre quelques points précieux à City cette saison.

- Soif de titres inassouvie -

Le but de la réduction du score par le club de Birmingham vient d'ailleurs étayer cette défiance vis-à-vis de ses joueurs.

Le défenseur international anglais s'est emmêlé les pinceaux dans son repli, laissant Anouar el-Ghazi filer le long de la touche et centrer pour Mbwana Samatta. La puissante tête plongeante du premier Tanzanien de Premier League n'a laissé aucune chance à Claudio Bravo (2-1, 41e).

Heureusement pour City, les attaquants avaient fait le travail avant cela.

Sergio Agüero avait fait preuve de beaucoup d'adresse pour reprendre une remise de la tête de Foden et ouvrir le score à la 20e (1-0), avant que Rodri ne marque de la tête sur un corner inexistant puisque Ilkay Gündogan a retouché le ballon après le tacle de Grealish (2-0, 30e).

Grâce à ce succès, les Citizens se rapprochent du record de victoires dans l'épreuve avec 7 succès contre 8 pour Liverpool, qui est aussi la seule équipe à avoir soulevé le trophée 4 fois de suite entre 1981 et 1984.

Ils remportent surtout leur 11e titre domestique majeur - championnat, Coupe de la Ligue et Coupe d'Angleterre, auxquels on pourrait rajouter trois Community Shields, le match d'avant-saison entre le champion et le vainqueur de la Coupe - depuis l'arrivée des Emiratis à la tête du club il y a 12 ans.

Et leur soif de gloire est sans doute encore loin d'être assouvie: ils peuvent toujours espérer soulever la Coupe d'Angleterre et, qui sait, pour la première fois de leur histoire, la Ligue des champions, cette saison.