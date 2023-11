Coupe de la Ligue anglaise: Manchester United et Arsenal sèchement éliminés

Liverpool et Chelsea ont fait respecter leur rang, respectivement contre Bournemouth (2-1) et Blackburn (2-0), une équipe de deuxième division, au même titre que Fulham contre Ipswich Town (3-1), actuel deuxième de Championship.

La saison des désillusions s'est prolongée pour Manchester United à Old Trafford, trois jours après une sèvère défaite, dans son stade et sur le même score, contre le voisin et rival Manchester City.

L'équipe d'Erik ten Hag, décrochée à la huitième place en Premier League, voit le sursaut opéré la saison dernière, déjà sous la coupe de l'entraîneur néerlandais, s'effacer davantage, par la faute de Newcastle, qu'elle avait battu 2-0 en finale de la dernière édition.

Les Red Devils, avec de nombreux remplaçants habituels, ont rapidement perdu pied sur des buts de Miguel Almiron (28e, 1-0) et Lewis Hall (36e, 2-0). Joe Willock a prolongé le supplice des locaux (60e, 3-0).