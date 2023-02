Coupe de la Ligue anglaise: Manchester United l'emporte à l'expérience

Après six années à courir après un trophée, Manchester United a fait parler son expérience et son potentiel offensif supérieurs pour dominer Newcastle (2-0) dimanche, en finale de la Coupe de la Ligue anglaise, à Wembley.

Deux buts coup sur coup après la demie heure de jeu, une déviation de la tête décroisée de Casemiro sur coup franc et une remise de Marcus Rashford déviée dans son but par Sven Botman, ont fait la différence.

Premier trophée attribué en Angleterre dans la saison, la Coupe de la Ligue peut paraître une récompense bien modeste à l'échelle du palmarès du club, mais les supporters n'ont pas boudé leur plaisir après ce qui a dû leur sembler une éternité.

Leur attente a certes été moins longue que celle des fans de Newcastle, dont la dernière finale remontait à la Coupe d'Angleterre en 1999, et le dernier titre à la Coupe d'Europe des Villes de Foire, première mouture de la C3, en 1969.

Côté joueurs, seuls David de Gea et Marcus Rashford étaient de la victoire contre Southampton (3-2), en 2017, dans la même compétition, avec un doublé de Zaltan Ibrahimovic. Anthony Martial aussi, mais il est actuellement blessé.

- Gestion et maîtrise -

Ils pourraient faire mieux cette année, puisqu'ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la C3 et de la Coupe d'Angleterre, ainsi que 3e en championnat.

La maîtrise dont ils ont fait preuve dans la gestion de ce grand rendez-vous peut leur donner confiance pour la suite.

Face aux Magpies, 5e et meilleure défense du championnat, ils ont su se montrer patients et réalistes, avant de défendre leur avantage sans grande frayeur, De Gea s'appropriant le record de matches sans encaisser de but dans le club, avec 181, dépassant Peter Schmeichel.

On pourrait leur reprocher un manque de volonté de faire encore plus mal à l'adversaire en contre.

Mais l'influx laissé jeudi dans le match retour contre Barcelone pour arracher la qualification en C3 après avoir été mené au score (2-2, 2-1), et le fait qu'il s'agisse déjà de leur 19e match en deux mois et cinq jours depuis le retour du Mondial -- contre le 14e pour leurs adversaires --, incite à la mansuétude sur ce point.